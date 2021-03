8 marzo: puntata speciale di 'LeNove' in E-R su LepidaTv

Donne tra nuove emergenze, scarsa occupazione e violenza: di questo tratterà la puntata speciale de 'LeNove in Emilia-Romagna' in onda lunedì 8 marzo in diretta su Lepidatv (canale 118) e sulla pagina Facebook dell'Assemblea legislativa, alle 9.

In occasione della Giornata internazionale della donna, il format di rassegna stampa con ospiti a cura del Servizio informazione proporrà un contributo di approfondimento sulla questione femminile. In collegamento: Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa, Sonia Alvisi, consigliera di Parità dell'Emilia-Romagna, Rossella Mariuz, avvocata e vicepresidente Unione Donne Italiane di Bologna.

La programmazione settimanale della trasmissione in onda dal lunedì al venerdì, "naturalmente alle 9!", proseguirà poi nei giorni successivi con le partecipazioni di: Federico Amico, presidente della Commissione Parità,(martedì 9/03), Matteo Rancan della Lega (mercoledì 10/03); Andrea Costa del Pd (giovedì 10/03) e Michele Barcaiulo (Fdi).

Durante la settimana, martedì 9 marzo alle ore 15, in occasione della seduta del consiglio regionale, tornerà in onda su LepidaTv la trasmissione "Indiretta", la finestra di informazione sui lavori dell'Assemblea legislativa con collegamenti dall'aula (prevista la diretta anche su Facebook).