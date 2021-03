Udinese-Sassuolo 2-0

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - L'Udinese ha battuto il Sassuolo per 2-0 (1-0) nella seconda partita giocata oggi per il campionato di Serie A. A segno Llorente (primo gol per lui in questo campionato) al 42' pt e raddoppio di Pereyra a tempo scaduto, al 48' st. (ANSA).