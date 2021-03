Santarcangelo Festival 50 anni, le voci dei protagonisti

(ANSA) - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RIMINI), 04 MAR - Cinquant'anni di teatro e non solo. Il racconto della più longeva manifestazione italiana dedicata alle arti della scena contemporanea, attraverso la voce dei suoi direttori artistici e dei tanti spettacoli avvicendati nelle diverse edizioni.

Tutto questo è "50-Santarcangelo Festival", in arrivo in esclusiva sulla piattaforma #IorestoinSALA! il 15, 16 e 17 marzo, il nuovo documentario della coppia di autori bolognesi, Michele Mellara e Alessandro Rossi, prodotto da Mammut Film in collaborazione con Santarcangelo Festival e Home Movies-Archivio Nazionale del Film di Famiglia e con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, del Comune di Santarcangelo e Mibact. Il trailer del documentario, già disponibile online, è distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection in collaborazione con Sky Arte.

Attraverso preziosi materiali d'archivio e gli interventi di direttori artistici, attori, critici e pubblico, il racconto documenta l'esperienza teatrale santarcangiolese e una parte fondamentale della storia del teatro italiano degli ultimi cinquant'anni, intrecciando le dinamiche teatrali con la storia culturale, sociale e politica dell'Italia. Le voci dei protagonisti d'allora sono tratte da vari repertori d'epoca, tra cui l'archivio della Cineteca di Bologna, Rai Teche, Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia, gli archivi di Santarcangelo Festival, l'archivio di Mario Martone, del Teatro Valdoca, e tanti altri. (ANSA).