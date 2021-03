Covid:sindaco Bologna,senza buon comportamento parchi chiusi

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAR - Nei parchi cittadini bolognesi, rispetto agli assembramenti registrati nel fine settimana scorsa, "c'è stato un miglioramento, però ho già avvisato tutti i cittadini, dicendo che è opportuno andare nei giardini e nei parchi vicino a casa e non per forza, solo ai Giardini Margherita", il polmone verde più noto della città, da oggi in zona rossa, "e prenderò atto, se non ci sono dei comportamenti adeguati, con una ordinanza di chiusura. Io conto sulla collaborazione di tutte e di tutti perché il momento è grave".

Lo ha detto, intervenendo su Rainews 24 il sindaco di Bologna, Virginio Merola.

Ad ogni modo, ha aggiunto il primo cittadino emiliano, "sono ottimista perché penso che lo supereremo, come abbiamo fatto altre volte, anche in relazione al fatto che si sta lavorando per accelerare il piano vaccini" .

Quanto alla zona rossa che da oggi è attiva nella città metropolitana di Bologna, ha argomentato Merola, "era inevitabile e necessaria perché la pressione sul sistema ospedaliero è troppo forte: stanno aumentando i contagi e quindi bisogna chiudere". Quindi, ha sottolineato, "invito ancora una volta tutti i cittadini a rispettare la distanza di sicurezza, l'obbligo della mascherina - ha osservato -: bisogna ridurre al massimo i contatti personali e quindi uscire per motivi di lavoro, di necessità, e di salute. Invito tutti a contenere gli spostamenti".

E in città, infine, sarà vietato l'asporto di bevande alcoliche, dopo le 18 nonostante le indicazioni contenute nel nuovo Dpcm - che entrerà in vigore il 6 marzo e sarà valido fino al 6 aprile - in base al quale resta il divieto di asporto per i bar dopo le 18, ma sarà consentito fino alle 22 per enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande.

"E' necessario correggere questo provvedimento: firmerò una ordinanza che dice che dalle 18 in poi per le bevande alcoliche non è permesso l'asporto in tutta la città. E' una misura necessaria per prevenire fenomeni di movida. E' opportuno farla". (ANSA).