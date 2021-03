Confindustria E-R, intensificare vaccini per fiducia futuro

Alla luce dell'attuale situazione "se vogliamo guardare con fiducia al futuro dobbiamo intensificare la campagna vaccinale, così da ottenere nei tempi più brevi possibili la più ampia immunizzazione della popolazione. Dobbiamo anche puntare, una volta terminata la fase dedicata alle categorie a rischio, ad una maggiore flessibilità organizzativa: le imprese dell'Emilia-Romagna sono pronte ad essere coinvolte per supportare la campagna vaccinale". Così, il presidente di Confindustria Emilia-Romagna, Pietro Ferrari, intervenuto, in videoconferenza, a un incontro sulla congiuntura emiliano-romagnola organizzato dalla Unioncamere regionale, dalla stessa Confindustria regionale e da Intesa Sanpaolo.

A giudizio del numero uno degli industriali emiliano-romagnoli, "per dare slancio alla ripresa è inoltre fondamentale partire da subito, anche a prescindere dal Recovery Plan, consolidando un piano di investimenti pubblici e privati, a partire dalle infrastrutture e dagli investimenti in campo energetico e ambientale. Questi ultimi in particolare - ha concluso Ferrari - sono spesso bloccati dall'eccessiva burocrazia".