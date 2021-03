Covid: su contagi e ricoveri in E-R, quasi 2.600 nuovi casi

In Emilia-Romagna salgono i contagi giornalieri, sfiorando i 2.600 anche oggi, picchi che non si vedevano da metà novembre e inizi di gennaio. Dal bollettino della Regione emerge che i nuovi positivi delle ultime 24 ore sono 2.597 nuovi positivi sulla base di 12.463 tamponi. Età media in calo, di 41 anni.

Ancora 23 le vittime in regione e i ricoveri pure schizzano: 120 in più sono i pazienti da ieri nei reparti Covid (per un totale di 2.375) e nove in più nelle terapie intensive, per un totale di 236.

Quanto alle province, Bologna con 768 nuovi casi più 117 del distretto Imolese sono il territorio dove la pandemia sta colpendo di più negli ultimi giorni. A seguire la provincia di Modena (con 533 nuovi casi), poi Reggio Emilia (270), Ravenna (181), Cesena (177), Rimini (174), Parma (173). Seguono le province di Ferrara (94), Forlì (68) e Piacenza (42).

La campagna vaccinale prosegue. Oggi tra l'altro il via alle prenotazioni dei vaccini per gli anziani tra 80 e 85 anni. Alle 15, complessivamente, sono state somministrate 393.791 dosi. Gli immunizzati totali, con due dosi, sono 139.290 emiliano-romagnoli.