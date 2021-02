D'Aversa si rammarica 'Peccato, ma il Parma è vivo'

(ANSA) - GENOVA, 27 FEB - "Sul campo la squadra meritava un risultato diverso. Sotto l'aspetto della prestazione siamo stati superiori, ma portiamo a casa un solo punto. La squadra comunque ha dimostrato di essere viva". Umore basso in casa Parma dopo la rimonta subita alla Spezia, ma il tecnico, Roberto D'Aversa, non dispera.

"C'è rammarico perché sul campo, specialmente nelle ultime due partite, avremmo meritato qualcosa di più, ma non possiamo permetterci di concedere questi gol - sottolinea -. Bisogna riflettere su questo aspetto. Siamo in una posizione di classifica difficoltosa, ma sono tornato perchè penso che ci sia la possibilità di salvarci". (ANSA).