'Luoghi del Cuore' 2020, sono quattro in E-R tra primi cento

Sono quattro i 'Luoghi del cuore 2020' dell'Emilia-Romagna risultati tra i primi cento classificati del decimo censimento promosso dal Fai-Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Villa Levi di Reggio Emilia si è piazzata al 36/o posto nella classifica nazionale, il Giardino degli Angeli di Castel San Pietro (Bologna) - parco ricco di fiori e piante creato in memoria di una giovane ragazza scomparsa nel 2006 - al 47/o posto, Rocca Pallavicino Casali di Monticelli d'Ongina (Piacenza) al 98/o posto e la Chiesa del Carmine di Medicina (Bologna) in centesima posizione. A livello nazionale, al primo posto si è classificata la Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza.; Nel maggio scorso, nel pieno dell'emergenza coronavirus, il Fai aveva lanciato la decima edizione de 'I Luoghi del Cuore': l'invito agli italiani era quello di esprimere l'amore per il proprio Paese, in un momento di grande difficoltà, votando i luoghi a loro più cari. I voti raccolti sono stati oltre 2,3 milioni, il miglior risultato di sempre, con oltre 39.500 luoghi segnalati in 6.504 Comuni, l'82,3% del totale.