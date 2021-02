Covid: Emilia-Romagna torna sopra quota duemila contagi

In Emilia-Romagna i contagi quotidiani al Coronavirus nelle ultime 24 ore tornano sopra quota duemila: era dall'8 gennaio che non succedeva. I nuovi casi sono 2.092, individuati sulla base di 40.804 tamponi, fra molecolari e antigenici. Crescono i ricoveri e si contano 33 morti. Sull'andamento dei contagi è in corso un vertice in Regione.

Dei nuovi positivi, 861 sono asintomatici, individuati con screening e contact tracing. L'allarme è alto in particolare nelle province di Bologna, con 455 nuovi casi, ma anche a Modena (379) e Rimini (289). I casi attivi salgono a 37.693 (+936 rispetto a ieri), il 94% dei quali in isolamento domiciliare perché non richiedono cure ospedaliere. Crescono però i ricoveri, che sono 203 (tre in più di ieri) in terapia intensiva e 2.058 (+35) negli altri reparti.

Le nuove vittime sono dieci in provincia di Bologna, sette a Modena, sei a Reggio Emilia, tre a Ferrara, due in provincia di Parma, Forlì-Cesena e Rimini, una a Piacenza. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 10.459.