Arte: MAMbo, 'Dear you' utilizza la corrispondenza postale

Il MAMbo-Museo d'Arte Moderna di Bologna prosegue la sperimentazione di nuove modalità di relazione, che nel 2020 lo ha visto esplorare soprattutto la dimensione digitale, spostandosi verso un medium più tradizionale - la corrispondenza attraverso spedizione postale - con il progetto 'Dear you', a cura di Caterina Molteni.

'Dear you' nasce da una riflessione sui confini e sulle potenzialità dello spazio intimo: considerando le attuali condizioni di semi-isolamento a cui la popolazione mondiale è costretta, il progetto si sofferma sull'intimità non solo come sofferta solitudine, ma come luogo di una possibile e vitale autodeterminazione. La mostra si struttura tramite sei interventi di artiste e artisti internazionali: Hamja Ahsan (Londra, 1981), Giulia Crispiani (Ancona, 1986), Dora García (Valladolid, 1965), Allison Grimaldi Donahue (Middletown, 1984), David Horvitz (Los Angeles, 1982) e Ingo Niermann (Biefeled, 1969), accomunati da una pratica fortemente legata alla poesia, alla scrittura e alla performance.

La corrispondenza postale è la forma di comunicazione e di ricezione delle opere prescelta per il progetto. Concepiti come poesie, brevi racconti, istruzioni per atti performativi e come dispositivi relazionali, i lavori "dialogheranno con la dimensione creatrice del linguaggio, guardando alla lettura come una esperienza trasformativa". 'Dear you' richiama la corrispondenza amorosa "per accentuare il forte intimismo innescato dalla ricezione di una lettera". Il MAMbo invita il pubblico a partecipare e diventare lo "you" destinatario di questa corrispondenza artistica. Per ogni iscrizione, 'Dear you' prevede la spedizione di sei lettere, una per artista coinvolto.

Ogni busta conterrà un'opera in forma di lettera e un testo di accompagnamento sul progetto. È previsto l'invio di una lettera ogni due settimane, indicativamente tra marzo e maggio.