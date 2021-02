Covid: assembramenti a Bologna, 23 multe

Sono proseguiti anche nella serata di ieri i controlli dele forze dell'ordine per contrastare gli assembramenti nella zona universitaria di Bologna. I carabinieri sono intervenuti con varie pattuglie per disperdere alcuni folti gruppo di giovani che si erano radunati in strada.

Sono state fatte 23 sanzioni (ognuna da 400 euro) ad altrettanti ragazzi e ragazze, per il mancato utilizzo della mascherina e per non avere rispettato il coprifuoco delle 22. Il massiccio impiego di militari per le vie del centro ha contribuito anche a svolgere un'azione di contrasto ai principali crimini. Tra le altre cose, con l'aiuto di un cittadino è stata ritrovata e recuperata una bicicletta rubata, che un passante aveva riconosciuto su "Bologna Bike Watch", database di bici rubate. Il mezzo era stato effettivamente rubato un anno fa a uno studente di 21 anni. Un altro studente, anche lui 21enne, utilizzatore della bicicletta rubata, è stato denunciato per ricettazione, per aver acquistato un bene di provenienza sospetta.