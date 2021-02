Mihajlovic, "che emozione incontrare il Papa, porta fiducia"

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - Lunedì l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha incontrato Papa Francesco nel corso di un'udienza in Vaticano. "Siamo stati là tre ore. Sono andato la con mia madre e mia suocera e mi ha detto che avrebbero dovuto farmi santo subito perché mi ero portato dietro mia suocera. Non posso parlarne più di tanto perché è stata fatta una cosa per Discovery Channel con diversi personaggi, il cui obiettivo sarà quello di raccontare come uscire da un momento difficile".

La malattia è la difficoltà superata da Mihajlovic affronta nell'incontro con Francesco: "Ha detto tante cose che fanno riflettere. Il Papa porta tranquillità e fiducia".

E' pure un appassionato di calcio, il numero uno della Chiesa, che ha approfittato dell'incontro per scambiare due chiacchiere di pallone e sui calciatori argentini del Bologna: "E' un grande tifoso, mi ha raccontato di un portiere degli anni '20 che era il suo idolo e mi ha detto di salutare la squadra.

Dei miei non conosce Dominguez, ma Palacio sì. E' stata una bella esperienza". (ANSA).