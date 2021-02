Da Cesena una 'web community' per degustare i vini a casa

(ANSA) - BOLOGNA, 09 FEB - Vini di alta qualità, provenienti da cantine selezionate, da acquistare online e ricevere a casa per seguire degustazioni personalizzate. Il cliente accede a una 'community' dove seleziona un percorso, come quello per scoprire vini frizzanti o quelli internazionali, e gli viene consegnata una wine box personalizzata. È il progetto My Wine Club ideato, durante il lockdown, da Luca Branzanti e Christian Donini, imprenditori di Cesena, e partito un mese fa.

"Non è un sito di e-commerce - spiega Branzanti - ma una community di appassionati che propone vini di qualità al giusto prezzo. Periodicamente viene proposto un percorso degustato alla scoperta di vini e vitigni autoctoni. Avendo vissuto negli Stati Uniti, dove la formula del wine club è consolidata, con la sospensione dei viaggi internazionali, per l'emergenza sanitaria, ho pensato di realizzare anche in Italia una community basata sull'idea di club". Da Cesena, il servizio conta diversi associati in tutta Italia. (ANSA).