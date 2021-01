Tentarono rapina in banca a Bologna,arrestato terzo complice

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GEN - I Carabinieri di San Lazzaro (Bologna) hanno chiuso il cerchio su una banda di tre rapinatori che il 16 giugno 2020 avevano tentato di assaltare, armati di pistole e kalashnikov, un'agenzia della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna a Quarto Inferiore di Granarolo Emilia.

Due dei malviventi (un 64enne di Cesena e di un 46enne modenese) erano stati catturati dopo un lungo inseguimento nel Cesenate, al centro commerciale Montefiore dove gli stessi Carabinieri avevano organizzato un intervento in forze, con l'elicottero e una decina di auto. Il terzo complice è un 61enne di Bologna, identificato e arrestato per concorso in tentata rapina pluriaggravata, ricettazione e porto illegale di armi da guerra, clandestine e comuni da sparo.

I tre quella mattina avevano atteso l'arrivo dei dipendenti della Bper con l'intenzione di prenderli in ostaggio, farsi aprire la banca e rapinarla. Erano però rimasti a mani vuote perché gli impiegati erano riusciti a scappare, sventando di fatto la rapina. Sulle auto dei banditi i Carabinieri avevano trovato e sequestrato tre pistole autentiche e cariche (due delle quali provento di furti in abitazioni fra il Bolognese e il Faentino) e il kalashnikov, con due caricatori pronti a sparare. (ANSA).