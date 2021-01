Fatti brillare nel Modenese ordigni II Guerra Mondiale

Sono stati fatti brillare a Mirandola, nel Modenese, gli ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale scoperti nei giorni scorsi nella frazione di San Martino Spino. A far saltare in aria una decina di granate da artiglieria di fabbricazione tedesca, gli artificieri dell'Esercito provenienti dal 2/o Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, dopo avere messo in sicurezza la zona con l'aiuto dei Carabinieri e alla presenza di un'autoambulanza della Croce Rossa Militare.

Gli ordigni sono stati rinvenuti in un canale di irrigazione, che scorre ad un paio di chilometri nella zona di campagna limitrofa alla frazione, ed il cui livello delle acque, a causa delle abbondanti piogge delle scorse settimane, non ne aveva più permesso l'esatta individuazione: recuperati, sono stati fatti brillare dagli artificieri.

L'operazione non ha comportato alcun disagio per i residenti: l'area prescelta per la detonazione era adeguatamente isolata, oltre che lontana da zone frequentate e vie di comunicazione.

