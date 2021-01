Covid: E-R; 1.437 nuovi casi positività, altri 41 decessi

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - Sono 1.437 - 201.988 da inizio epidemia - i nuovi casi di positività al coronavirus registrati ore in Emilia-Romagna a fronte di 14.723 tamponi - 12.110 molecolari e 2.613 antigenici rapidi - eseguiti nelle ultime ventiquattro ore. Dei nuovi contagiati, 690 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening. Guardando alla situazione nelle singole province, quella di Modena risulta essere in testa con 240 nuovi casi, seguita da Bologna (214), Rimini (174), Reggio Emilia (169), Ravenna (125), Piacenza (100), Forlì (98), Cesena (87), Parma (75) e il Circondario Imolese (58).

Le persone guarite sono 1.844 in più rispetto a ieri - 138.411 a livello complessivo - mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 54.381 (448 in meno rispetto a ieri) e di questi, 52.068 (472 in meno rispetto a ieri) si trovano in isolamento a casa pari al 95% del totale dei casi attivi mentre sono 234, 3 in più di ieri, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 2.529, 21 in più di ieri quelli negli altri reparti Covid.

Sono 41, nelle ultime ventiquattro ore invece, i decessi compresi tra i 69 anni di una donna nel Ravennate e i 92 anni di due donne nel Riminese e in provinci di Forlì-Cesena In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 8.746.

Quanto al fronte vaccinale, infine, alle 15.30 sono state vaccinate in totale 115.566 persone, 1.388 oggi. (ANSA).