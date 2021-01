Scuola: comitati manifestano sotto sede Regione E-R

Il pronunciamento del Tar dell'Emilia-Romagna, che ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza con cui il presidente Stefano Bonaccini aveva disposto la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori fino al 23 gennaio 2021, non ha fatto fare marcia indietro al comitato 'Priorita' alla scuola', che nel tardo pomeriggio ha organizzato una fiaccolata sotto la sede della Regione, in viale Aldo Moro a Bologna. Alla manifestazione, con candele, luci dei telefonini e striscioni, hanno partecipato molti docenti, studenti e genitori. "Chiediamo di rientrare in sicurezza e soprattutto stabilmente - hanno detto gli organizzatori - e siamo qui per rassicurarci che vengano prese tutte le misure perché questa non sia una falsa ripartenza, come è stata quella di settembre". Una delegazione è stata ricevuta dal Presidente Stefano Bonaccini.

(ANSA).