Teatro: Ovadia direttore, lascia presidente Comunale Ferrara

Mario Resca, presidente della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, ha fatto un passo indietro, rimettendo il mandato nelle mani del sindaco Alan Fabbri. La decisione del numero uno del Teatro intitolato a Claudio Abbado, che guidava dal 2019, è stata spiegata in una nota del Consiglio di amministrazione ed è arrivata dopo l'annuncio del nuovo direttore generale, Moni Ovadia.

Potrebbe esserci proprio l'incarico all'attore alla base della scelta. Come riferisce la nota del Cda del Teatro "il 10 dicembre, su sollecitazione del socio unico Comune di Ferrara", a guida leghista, è stato attribuito "mandato al presidente di formalizzare un incarico temporaneo a direttore a Ovadia, fissandone i limiti della durata e del compenso". "Nei giorni successivi", il presidente "ha appreso" che "i termini della proposta contrattuale - prosegue - andavano totalmente ridiscussi, con un sensibile aumento del compenso e un prolungamento del contratto a favore del direttore, in contrasto con la delega ricevuta sulla base di quanto deliberato dal Cda in forza delle sue competenze. Risulta pertanto, a tutt'oggi, non definita la posizione di Moni Ovadia".

Nel vertice di ieri sera, è stata resa nota la decisione del Consiglio di "rimettere il mandato". Ovadia, contattato dall'ANSA, ha preferito non rilasciare alcun commento sulla situazione, mentre il sindaco ha auspicato che Resca "a prescindere dalle decisioni personali, che rispetto, voglia continuare a garantire, nelle forme e nelle modalità che riterrà, un contributo alla vita culturale cittadina".

Ringraziandolo per il lavoro svolto, Fabbri ha ricordato i principali appuntamenti al Teatro Comunale aggiungendo: "Confido nella collaborazione di tutti per garantire, pur nel cambiamento in corso, continuità ai tanti progetti avviati". (ANSA).