Musica: al via a Parma, 'Salotto Toscanini'

La Fondazione Toscanini di Parma inaugura la nuova rassegna di musica da camera "Salotto Toscanini" con una formazione di Quartetto e una di Quintetto d'archi composte da strumentisti dell'orchestra madre, la Filarmonica.

Il concerto, trasmesso in live streaming il 16 gennaio alle 20.30 sui canali social de La Toscanini, consentendo ad un ampio pubblico di fruirne gratuitamente, comprende la Sonata a quattro N. 2 in la maggiore e la Sonata a quattro N. 4 in si bemolle maggiore di Gioachino Rossini e il Gran Quintetto in do minore, op. 99 di Giovanni Bottesini, brano quest'ultimo di rara esecuzione che il compositore dedicò nel 1858 a Saverio Mercadante. Bottesini, di cui nel 2021 ricorre il secondo centenario della nascita, trascorse gli ultimi giorni della propria vita proprio a Parma, dove era stato chiamato, su consiglio di Giuseppe Verdi, a dirigere il Conservatorio Arrigo Boito. Gioachino Rossini è un autore molto amato da Mihaela Costea, primo violino della Filarmonica Toscanini: "Mi fa sempre sorridere e mi dà gioia. Non c'è nulla di noioso in questa musica che, nonostante sia stata scritta all'età di 12 anni, lascia trasparire una maestria incredibile - spiega la violinista. Qui Rossini sembra un bambino che si diverte con le note, gioca, ma lo fa in maniera superba. E i due violini, che spesso si alternano nel tema, è un po' come se giocassero anche loro".

I concerti di Salotto Toscanini sono ospitati nella rinnovata sala prove Gavazzeni del Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini, oggetto di un importante intervento di riqualificazione acustica, ideale per godere programmi musicali cameristici (ANSA).