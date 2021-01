Turismo: itinerari internazionali, progetti Certosa Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 13 GEN - La Certosa di Ferrara da circa un anno è nella rete europea dei Cimiteri storico-monumentali (Asce) insieme ad altre 179 realtà internazionali, di 22 Paesi.

Quest'anno l'Asce compie 20 anni e per l'Amministrazione comunale e Holding Ferrara Servizi intendono candidare alcuni progetti per fare di Ferrara una tappa centrale nei percorsi turistici di settore.

L'Associazione è infatti stata costituita a Bologna nel 2001 su iniziativa del Comune felsineo e questo dice della valenza internazionale delle Certose emiliane, a tutti gli effetti inserite in un circuito internazionale che conta, ad esempio, cimiteri come quello di Londra, con l'Highgate. L'accesso alla rete dei cimiteri monumentali è stato possibile dopo la presentazione di una candidatura corredata da progetti di promozione e valorizzazione. Questo ha consentito a Ferrara di essere selezionata come parte di una rete composta da interlocutori internazionali e specialisti di settore.

"È un'opportunità che può rappresentare un ulteriore strumento per inserire Ferrara in circuiti turistici internazionali - dice l'assessore al turismo Matteo Fornasini - La nostra Certosa, oltre alla sua architettura monumentale e alla bellezza di San Cristoforo, restituita alla città dopo i lavori post sisma, ospita figure che hanno attraversato epoche e hanno fatto la storia: Borso d'Este, Carlo Mayr, Corrado Govoni, Giovanni Boldini, Michelangelo Antonioni, Florestano Vancini, Benvenuto Tisi, Gaetano Previati, Filippo Tibertelli De Pisis.

Vogliamo continuare a studiare sempre nuove soluzioni per mettere al centro la Certosa, anche in ambito internazionale. La rete Asce può essere uno strumento molto efficace". (ANSA).