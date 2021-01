Rugby: Pro14; Zebre cercano il bis contro Benetton

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Fine settimana impegnativo per il Benetton Treviso, che giocherà il secondo derby stagionale in Guinness Pro14 al Lanfranchi di Parma contro le Zebre. La gara, inizialmente programmata per il giorno di Santo Stefano, era stata rinviata a causa del Covid-19 e verrà recuperata domani, con inizio alle 14 e diretta su Dazn. Sesti nella Conference B, Lamaro e soci tenteranno di conquistare il primo successo del loro campionato dopo aver racimolato 3 punti di bonus difensivo.

Le Zebre sono seste nella Conference A con 9 punti e vengono dal successo (24-15) contro Treviso nella prima sfida tutta italiana della stagione celtica, fra due squadre che insieme rappresentano la quasi totalità degli atleti della Nazionale.

Il tecnico dei veneti Kieran Crowley ha progettato il XV del Lanfranchi tenendo conto delle molte assenze per infortunio.

Così manderà in campo il triangolo con Jayden Hayward estremo e Monty Ioane e Luca Sperandio alle ali. Al centro spazio per il rientrante Marco Zanon e per Ignacio Brex. La mediana sarà composta da Paolo Garbisi e Callum Braley. In prima linea i piloni Cherif Traoré e Simone Ferrari e il tallonatore Gianmarco Lucchesi. N.8 per Michele Lamaro.

Quanto alle Zebre, la franchigia federale è imbattuta dallo scorso 30 novembre: dopo il pareggio in casa con Bayonne e la vittoria in trasferta a Brive nelle prime due giornate di Challenge Cup, i 'multicolor' hanno espugnato Monigo la scorsa settimana. Ora cercano il bis in casa, e ciò varrebbe la vittoria in entrambi i derby 'natalizi' di Pro14, impresa che alle Zebre non riesce dalla stagione 2015-'16. Rispetto alla formazione di sabato scorso a Treviso, sono quattro i cambi nel XV iniziale dove si rivedono l'estremo Michelangelo Biondelli, l'ala Giovanni D'Onofrio, il flanker Johan Meyer e il seconda linea Mick Kearney. (ANSA).