Scuola: E-R, pronti a partire l'11 gennaio al 50%

"Non solo siamo pronti a sostenere la ripartenza, ma il nostro piano era già stato definito prima di Natale, addirittura con una previsione in presenza in aula per le scuole superiori del 75%. A maggior ragione siamo pronti a farlo l'11 gennaio al 50%". Lo dice l'assessore regionale alla Scuola in Emilia-Romagna, Paola Salomoni, precisando che si attendono le valutazioni di Governo-Cts sui dati epidemiologici e che sarebbe necessario un orientamento nazionale. Il 7 gennaio le scuole materne, elementari e medie della regione riapriranno regolarmente e alle scuole superiori le lezioni riprenderanno con didattica a distanza. (ANSA).