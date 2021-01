Nel Bolognese le botteghe lanciano il 'cashback' d'Appennino

I piccoli commercianti dell'Appennino bolognese uniscono le forze contro la crisi causata dal coronavirus e lanciano una sorta di "cashback" di Natale fatto in casa, coi bollini e le buste chiuse da consegnare a mano. L'iniziativa, raccontata dal dorso bolognese di Repubblica, parte da Loiano. Si sono messi insieme tutti, dal macellaio all'estetista, dall'idraulico alla pastaia e hanno girato un video commovente dal titolo 'Accendi Loiano'.



Dal primo dicembre fino a ieri chiunque facesse una spesa di almeno cinque euro a Loiano riceveva in cambio un bollino da mettersi nel portafoglio. L'invito era questo: il 2 gennaio mettete i "bollini" in una busta chiusa e riconsegnateli con il vostro nome, cognome e numero di telefono. "Chi ne avrà accumulati di più nei prossimi giorni riceverà in premio una spesa di 100, 80 e 50 euro nelle nostre botteghe - spiega al quotidiano la referente del comitato operatori economici, la pastaia Valentina Mezzini - Ovviamente ci metteremo d'accordo tra di noi commercianti e non sarà possibile spenderli tutti nello stesso negozio. Tra di noi parlavamo di cosa poter fare per Natale per far sì che la gente restasse a spendere in paese e ci è venuta questa idea". Sono stati venduti più di 20mila bollini.

Il sindaco, Fabrizio Morganti, insieme agli altri Comuni dell'Unione sta pensando a un sito web dove dare spazio a tutte le botteghe storiche della zona, che consenta anche di acquistare dei buoni spesa da regalare.