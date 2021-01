Covid: in E-R calano contagi ma ricoveri su, altri 41 morti

In Emilia-Romagna torna a calare il numero di contagi giornalieri di coronavirus ma aumentano i ricoveri e si contano altri 41 morti - tra cui un cinquantenne nel Parmense - che portano il totale a 7.887 vittime da inizio epidemia in regione. Dal bollettino emerge che nelle ultime 24 ore sono stati 1.818 i nuovi casi di positività sulla base di 14.387 tamponi. Età media 46 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 234 (5 in più rispetto a ieri), 2.657 quelli negli altri reparti Covid (8 in più).

Bologna la provincia con più contagi giornalieri, 476 più 23 del comprensorio imolese. Poi Modena (295), Reggio Emilia (110), Ravenna (133), Ferrara (100), Parma (29), Piacenza (121), Rimini (302), Cesena (156), Forlì (73). Ai tamponi molecolari si aggiungono anche 129 test sierologici e 8.499 tamponi rapidi effettuati da ieri.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.655 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 113.473. I malati effettivi sono 56.628 (-1.878 rispetto a ieri).