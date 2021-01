Covid: schizzano contagi in E-R, tasso positività sfiora 23%

Schizzano i contagi di coronavirus in Emilia-Romagna: i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore sono stati 2.629 su oltre 11.300 tamponi. Il tasso di positività è del 22,9%. Un dato appena al di sotto dei due record fin qui registrati in regione da inizio pandemia, il 15 novembre con 2.822 casi su oltre 12.500 tamponi, e il 14 novembre con 2.637 su quasi 21.500 tamponi. È quanto emerge dal bollettino regionale di Capodanno. Le vittime superano quota 7.800 con altri 70 morti comunicati oggi tra cui una donna di 51 anni nel Modenese, una vigilessa di Fiorano, e diversi sessantenni in varie province. Pressione ancora alta sui ricoveri: nei reparti Covid ci sono 2.643 pazienti (14 in più) e in terapia intensiva 231 (due in meno rispetto a ieri).

Dei nuovi contagiati delle ultime 24 ore, specifica la Regione, 1.168 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Oltre agli 11.300 tamponi molecolari, ieri sono stati effettuati anche 208 test sierologici e 11.559 tamponi rapidi. L'età media dei nuovi positivi è 46 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna in testa con 564 nuovi casi più 75 del comprensorio imolese. A seguire Modena con 512, Ravenna (292), Reggio Emilia (259), Rimini (258), Piacenza (188), Ferrara (142), Parma (93). Poi, Cesena (129), Forlì (117).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.118 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 109.546.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 56.787 (-559).