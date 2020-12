Mazzocca nuovo presidente Galleria Ricci Oddi a Piacenza

Fernando Mazzocca è il nuovo presidente della Galleria d'arte moderna Ricci Oddi di Piacenza.

Il docente è tra i massimi storici dell'arte dell'età neoclassica, dell'Ottocento e primi Novecento, già docente alla Ca' Foscari di Venezia, nonché della Statale di Milano.

Vicepresidente sarà Eugenio Gazzola (nominato dalla Prefettura) e del Cda fanno parte anche Giovanni Giuffrida (nominato come Mazzocca dal comune di Piacenza), Alberto Dosi (Fondazione di Piacenza e Vigevano), Corrado sforza Fogliani (Accademia di San Luca), Franca Franchi (Associazione Amici dell'Arte di Piacenza) e Alessandro Casali (famiglia Ricci Oddi).

"Ho accettato di impegnarmi perché mi sembra ci sia un clima favorevole per voltare pagina e aprire un nuovo capitolo per la Ricci Oddi - ha detto Mazzocca -. Le prime cose da fare saranno la nomina di un direttore e di un segretario o conservatore che lo affianchi. Ma anche ripensare all'allestimento, perché il museo deve parlare al pubblico e adesso non è nella condizione migliore per comunicare i propri contenuti".

"Il nuovo autorevolissimo presidente è un valore aggiunto per la Galleria - commenta l'assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi -, una figura che saprà guidare il rilancio della Ricci Oddi che potrà e dovrà essere volano della ripartenza della città".