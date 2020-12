Da Ferrara lo spettacolo di Cristicchi su Tv2000

(ANSA) - BOLOGNA, 29 DIC - Lo prima dello spettacolo 'Cantata d'autore' di Simone Cristicchi, registrata al Teatro comunale di Ferrara 'Claudio Abbado', verrà trasmessa il 30 dicembre alle 21.50 su Tv2000. L'evento, che avrebbe dovuto inaugurare la stagione lirica 2020/2021 in presenza, per l'emergenza sanitaria è stato registrato e verrà programmato in televisione in attesa della riapertura dei teatri.

Sul palco, oltre al cantautore romano, anche artisti ferraresi del Coro Veneziani e dell'Orchestra Città di Ferrara.

"E' una grande valigia che apro al pubblico - ha affermato Cristicchi presentando lo spettacolo -: come un cartografo di ritorno un lungo viaggio mostro la mappa di piccoli tesori che sono riuscito a tirare fuori dall'oblio per riportarli alla memoria".

'Cantata d'autore', un viaggio tra musica, recitazione, storia e racconti, è una produzione del Teatro comunale di Ferrara. "Cristicchi, con la collaborazione di musicisti e artisti ferraresi, mostrerà il suo indubbio talento creativo - ha aggiunto l'assessore comunale alla cultura Marco Gulinelli - mettendo in scena la fragilità umana espressa nelle sue opere sia in forma letteraria che musicale". (ANSA).