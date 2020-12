Droga: 27 kg di marijuana sequestrati a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - Un carico di circa 27 kg di marijuana è stato sequestrato a Bologna dalla Polizia, che ha trovato lo stupefacente a bordo di un autoarticolato che trasportava frutta e verdura. L'autista, un autotrasportatore 38enne di origine sarda, è stato arrestato.

Il suo mezzo è stato sottoposto a un controllo da parte degli investigatori della squadra Mobile mentre era in un'area di sosta in zona San Donato, dove negli ultimi tempi era stato segnalato un viavai sospetto di camion. Sotto il vano di carico dove c'era la verdura erano stati nascosti quattro scatoloni con dentro 26 buste di marijuana, ognuna da oltre un chilo. Immessa sul mercato, secondo la Polizia la partita di 'erba' avrebbe fruttato circa 150.000 euro. Il 38enne arrestato aveva precedenti per reati contro il patrimonio. (ANSA).