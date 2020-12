Cultura: Parma 2020+21, maratona fine anno in tv e streaming

Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 si prepara a celebrare l'inizio del nuovo anno con un programma speciale il 31 dicembre dalle 21: una maratona di oltre quattro ore, in streaming e in tv, un palinsesto di spettacoli musicali e teatrali con la collaborazione di alcune delle istituzioni culturali della città e, dal Teatro Regio, tre voci importanti del panorama musicale italiano come Fabio Concato (con un trio guidato dal pianista Paolo Di Sabatino), Marina Rei e Nada. La serata sarà trasmessa sui canali social ufficiali di Parma 2020+21 e su 12 TV Parma, e avrà la media partnership di Gazzetta di Parma.

Anche la musica classica sarà tra i protagonisti della serata. Dall'Auditorium Paganini la Filarmonica Arturo Toscanini, diretta da Giuseppe Grazioli, proporrà, in un concerto di circa un'ora, brani di Strauss, Offenbach, Britten, Rossini e Bizet. Ancora musica, sempre dall'Auditorium progettato da Renzo Piano per la città, con L'Orchestra giovanile Toscanini Next, un progetto innovativo nato per dare una formazione trasversale e un'opportunità di lavoro a giovani musicisti: un'orchestra formata da 51 musicisti under 35 che nasce e si sviluppa in Emilia-Romagna, con un'impronta nazionale, al servizio della comunità. Il 31 dicembre eseguirà per il pubblico in streaming 'Next for Verdi', con Roger Catino, direttore e arrangiatore - che firma trascrizioni e arrangiamenti - e Matteo Mazzoli, baritono e voce recitante. Ed ancora, la Fondazione Teatro Due offrirà il meglio del Cabaret Des Artistes, riprendendo alcuni degli sketch comici e satirici realizzati dagli attori dell'Ensemble Teatro Due nel 2019, un pastiche di musica, canzoni, suggestioni letterarie e poetiche.

