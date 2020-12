Covid: E-R, il 27 al via vaccinazione con prime 975 persone

(ANSA) - BOLOGNA, 21 DIC - Anche in Emilia-Romagna, come stabilito a livello nazionale, domenica prossima sarà il 'Vaccine Day': le prime dosi di vaccino Pfizer-BioNtech verranno somministrate su tutto il territorio da Piacenza a Rimini, a 975 professionisti della sanità regionale tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari. L'organizzazione della giornata è in carico alle singole Ausl locali con la supervisione dell'assessorato regionale alle Politiche per la Salute.

"Ci siamo mossi in tempi rapidissimi - sottolineano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - per essere pronti il 27 dicembre, giornata che possiamo definire veramente storica". Il 27 dicembre sarà un giorno tanto atteso quanto importante, e siamo certi che tutto andrà per il meglio".

Guardando ai luoghi dove i primi vaccini saranno somministrati Piacenza ha scelto il Laboratorio analisi dell'ospedale; Parma l'Ospedale Maggiore; Reggio Emilia l'ex ospedale Spallanzani; Modena l'area di riabilitazione dell'ospedale di Baggiovara, Bologna l'Autostazione e la Casa di Residenza Cardinal Giacomo Lercaro, Imola il Medical Centre dell'Autodromo, Ferrara l'Ospedale Sant'Anna di Cona mentre per la Romagna i centri individuati sono il Pala De Andrè a Ravenna, il Quartiere Fieristico di Rimini e Cesena Fiera.

Tutte le Ausl hanno già individuato, e inviato al ministero della Salute, i nominativi di medici e infermieri che il 27 vaccineranno i propri colleghi. Domenica si partirà con i primi 975 operatori sanitari: 50 a Piacenza, 100 a Parma, 100 a Reggio Emilia, 150 a Modena, 225 (+50 per una CRA) a Bologna (inclusi il personale degli Istituti Ortopedici Rizzoli), 25 a Imola, 50 a Ferrara e 225 nel territorio dell'Ausl della Romagna. (ANSA).