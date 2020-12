Covid: E-R, 1.594 nuovi casi, 38 persone morte

Sono 1.594 - di cui 811 asintomatici - i nuovi casi di positività al Covid registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore su un totale di 7.938 tamponi, per un rapporto tra nuovi positivi-tamponi fatti pari al 20%. Dall'inizio dell'epidemia ammontano a 157.185 i casi di positività in regione. Sul territorio la situazione dei contagi nell'ultimo giorno vede in testa la provincia di Bologna con 420 nuovi casi, seguita da quelle di Modena (259), Reggio Emilia (215), Ferrara (135), Rimini (133), Ravenna (110), Parma (86), Cesena (86), Piacenza (66), Imola (48) e Forlì (36).

Le persone complessivamente guarite, invece, sono 416 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 88.011 mentre risultano sostanzialmente stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 203 (+2 rispetto a ieri) mentre si attestano a quota 2.914 quelli negli altri reparti Covid (+62).

Nel corso dell'ultimo giorno si registrano 38 nuovi decessi - compresi tra i 56 e i 99 anni - che portano il computo totale a 7.120. Il numero più rilevante nella provincia di Rimini dove sono morte 11 persone: 6 uomini e 5 donne.