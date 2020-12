Covid: al via tamponi rapidi in farmacie E-R, boom richieste

"Abbiamo ricevuto tantissime telefonate per prenotare il tampone rapido, molte richieste pre natalizie, oggi abbiamo iniziato. E' umano che le persone volessero effettuare il test prima delle festività, in caso incontrino i parenti. Nessun assalto: nonostante le tante richieste, si sta svolgendo tutto con calma e ordine". Così Massimiliano Fracassi, presidente di Federfarma Bologna e titolare della farmacia Sant'Andrea alla Barca a Bologna, commenta l'avvio della campagna di screening con tamponi rapidi voluta dalla Regione Emilia-Romagna per contrastare la diffusione dei contagi da coronavirus.

Da oggi nelle farmacie emiliano-romagnole, gratuitamente, si possono svolgere i test. L'esito viene comunicato in 15 minuti sul Fascicolo sanitario elettronico. A Bologna grande adesione con file ordinate e distanziate davanti a diverse farmacie.

Prossimi posti liberi per prenotare all'inizio nel 2021. Target dello screening, lo stesso della campagna con i test sierologici: studenti da 0 a 18 anni, genitori, nonni, universitari che hanno il medico di medicina generale in Emilia-Romagna, personale scolastico e dei servizi educativi.

Alla farmacia Toschi di via San Felice due mamme hanno portato il loro bimbi di 6 mesi a fare il test.

"Lo screening è importante anche in vista della riapertura delle scuole - spiega Achille Gallina Toschi, presidente di Federfarma Emilia-Romagna - l'obiettivo non è fare il test per potere fare la cena di Natale, ma per testare, sul lungo periodo, la popolazione". Il tampone viene eseguito in autonomia dal paziente, il farmacista si occupa della parte analitica. "E' facile, un po' fastidioso, ma sopportabile - racconta Giacomo, 23enne di Bologna che studia a Torino - dopo il viaggio in treno, volevo fare il test per vedere se andava tutto bene".

"Vogliamo essere sicuri per trascorrere sereni il Natale - spiega una famiglia appena uscita dalla farmacia Toschi per il tampone, con loro anche il bimbo di 8 anni - il test è facile e veloce". (ANSA).