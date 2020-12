Mascherine non conformi sequestrate in ristorante a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 18 DIC - Centinaia di mascherine e dispositivi non conformi e un lavoratore irregolare. E' quanto ha trovato la Guardia di Finanza in un ristorante asiatico in zona Corticella, alla periferia di Bologna. Durante un controllo, mirato al contrasto del lavoro sommerso, i militari hanno scoperto che uno degli addetti, di origine cinese, era senza permesso di soggiorno e con un decreto di espulsione in atto. L'uomo è stato denunciato e con lui sono finiti nei guai il titolare del ristorante e l'amministratore di fatto dell'esercizio commerciale.

Nel locale le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato un ingente quantitativo di dispositivi di protezione individuale, fra mascherine (chirurgiche e FFP2), tute monouso, visiere e occhiali protettivi. Secondo i finanzieri, la merce era destinata alla vendita ma non era conforme alle disposizioni vigenti, senza contare che il ristorante non era in possesso dei requisiti previsti per la vendita di questi prodotti. (ANSA).