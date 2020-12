Strega Ragazze e Ragazzi, nuova categoria di concorso 8+

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Passa da due a tre categorie di concorso il Premio Strega Ragazze e Ragazzi che, nell'anno della pandemia, vede altre modifiche al suo regolamento. Dall'edizione 2021 il premio verrà assegnato a libri di narrativa per bambini e ragazzi pubblicati in Italia, anche in traduzione, tra il 1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021. Sarà possibile inviare le candidature dal 17 dicembre 2020 al 31 marzo 2021. Si aggiunge poi un premio al miglior libro d'esordio, scelto a insindacabile giudizio del Comitato scientifico fra quelli proposti dagli editori nelle tre categorie di concorso della sesta edizione. Le novità sono state annunciate in un incontro online sul sito del Premio Strega.

La nuova categoria dagli 8 ai 10 anni (8+) è intermedia alle due consuete. Promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, organizzatori del Premio Strega, con Centro per il libro e la lettura e BolognaFiere-Bologna Children's Book Fair, in collaborazione con BPER Banca e IBS.it La Feltrinelli, il Premio Strega Ragazze e Ragazzi vedrà così coinvolti nella giuria delle scuole lettrici e lettori dai 6 ai 7 anni (categoria 6+), dagli 8 ai 10 anni (categoria 8+) e dagli 11 ai 13 anni (categoria 11+).

Nel complesso, il premio viene assegnato dagli allievi di 160 scuole primarie e secondarie di primo grado in Italia e all'estero.

Il premio sarà assegnato a giugno, nell'ambito della Bologna Children's Book Fair, quando verranno annunciate anche le tre terzine finaliste.

I vincitori dei premi ai libri più votati nelle tre categorie e i premi ai traduttori (in caso di vittoria di libri in traduzione) saranno proclamati in autunno, a Roma, nell'ambito della campagna del Centro per il libro e la lettura "Libriamoci.

Giornate di lettura nelle scuole". (ANSA).