Covid: in E-R da inizio pandemia oltre 150mila contagi

Hanno superato quota 150mila (150.460) i casi di Coronavirus dall'inizio della pandemia in Emilia-Romagna. L'aumento giornaliero di contagi, rilevati con 14.297 tamponi, è di 1.667, di cui 822 asintomatici. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 78 morti, di cui 25 in provincia di Rimini e 21 in quella di Bologna, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 206 (-6 rispetto a ieri), 2.801 quelli negli altri reparti Covid (+28).

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna (404 nuovi casi), Modena (257) e Reggio Emilia (255) in testa. I guariti sono 1.857 in più di ieri, i casi attivi sono 62.577 (-268), di cui 59.570 in isolamento a casa, il 95,2% del totale.

(ANSA).