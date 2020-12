Falco grillaio, pronti 100 nidi sicuri nella pianura padana

(ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - Cento cassette nido, in diversi comuni della pianura padana, per il ritorno in primavera del falco grillaio: un piccolo rapace diurno, a priorità di conservazione a livello europeo. È andata a buon fine l'operazione '100 Nidi sicuri': una task force di tecnici di E-Distribuzione (gruppo Enel) ha installato, su sostegni di cavi elettriche in cavo isolato, 100 dimore sicure per la nidificazione, sparse tra una serie di comuni nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Mantova.

Ora si attende la nidificazione, a primavera, del falco grillaio, una specie minacciata a livello europeo che ogni anno compie la migrazione da e verso l'Africa subsahariana.

L'iniziativa fa parte del progetto europeo Life Falkon.

Le cassette nido, progettate e prodotte in collaborazione con artigiani locali e l'associazione Cisniar, permettono ai piccoli rapaci di riprodursi in sicurezza senza rischi di folgorazione.

