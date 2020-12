Covid: in E-R contagi e ricoveri in calo, Rt scende a 0,81

Calo di contagi e ricoveri in Emilia-Romagna per il coronavirus ma la pandemia fa altre 61 vittime in regione. Dall'ultimo bollettino della Regione emerge che nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 1.211 su poco più di 17mila tamponi. I casi attivi, le persone attualmente positive, scendono di 661 e anche nei reparti Covid ci sono 33 pazienti in meno (per un totale di 2.812) mentre in terapia intensiva ci sono due persone in più (231). L'Rt settimanale scende ancora, a 0,81 contro lo 0,99 della settimana scorsa. Dei nuovi positivi poco più della metà, 695, sono persone asintomatiche rilevate con screening regionale e contact tracing. L'età media è 46 anni. Tra le province sui nuovi contagi sono in testa Bologna (361), Reggio Emilia (198), Modena (112).