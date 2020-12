Memoria in Comune, progetto digitale per 'salvare' Ferrara

Digitalizzare i materiali fotografici (fotografie e diapositive) e in pellicola (filmini super8, normal8) in possesso di famiglie e cittadini che riguardano la città di Ferrara: è l'obiettivo del progetto 'Memoria in Comune', nato dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e la Fondazione Ferrara Arte.

I materiali originali, spesso danneggiati dal tempo, saranno riversati in digitale per creare un Archivio Digitale contenente filmati in pellicola e fotografie che partono dagli anni '50, che descrivono la città, i suoi cambiamenti urbanistici, alcuni eventi importanti, momenti privati, il costume, avvenimenti e luoghi importanti della storia di Ferrara. Questo patrimonio verrà salvato su supporto digitale e valorizzato con eventi culturali, proiezioni, mostre "e tutto ciò che verrà ritenuto utile per riportare alla luce la storia della nostra città e farla conoscere a ferraresi, turisti, studiosi", come ha sottolineato in un incontro stampa il sindaco Alan Fabbri.

Il recupero di questo patrimonio culturale "non avrà solo un fine 'sentimentale', collegato al sentimento di memoria individuale e familiare (come eravamo), ma anche un fine antropologico più ampio di appartenenza e identità collettiva, diventando da un lato documento di studio e di comparazione (com'era la città; com'era la campagna, ecc), dall'altro materiale finalizzato anche alla valorizzazione e alla promozione turistica della città e del territorio". Per le stesse finalità verranno inoltre rivalutati e valorizzati materiali già in possesso del Comune nei vari settori, promuovendo ulteriormente i rapporti tra Centro Etnografico, Archivio Storico, Ufficio Cinema e altri servizi comunali. Chi è interessato a proporre materiale può indirizzare una mail a memoriaincomune.fe@gmail.com. (ANSA).