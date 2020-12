Ferrara festeggia con un video 25 anni riconoscimento Unesco

(ANSA) - BOLOGNA, 08 DIC - Un video con le bellezze della città per festeggiare una ricorrenza importante: 25 anni fa, l'8 dicembre 1995, l'Unesco inseriva infatti Ferrara nella lista dei patrimoni dell'umanità, come intatta testimonianza dell'architettura e dell'urbanistica rinascimentale.

Il riconoscimento, spiega l'assessore Marco Gulinelli nel un video realizzato dal Comune per l'occasione, "prese le mosse dai canoni della pianificazione urbana che ebbero una profonda influenza nello sviluppo dell'urbanistica nei secoli seguenti e che fecero di "Ferrara il banco di prova delle prime importanti progettazioni urbanistiche della storia moderna, legate al concetto di città ideale", che vede nell'Addizione Erculea, opera urbanistica senza precedenti, il suo emblema.

Il video continua con una sequenza di immagini di alcuni dei luoghi, palazzi, monumenti, scenari più rappresentativi del cuore della città. "Il nostro obiettivo - dice Gulinelli - è anche quello di adottare sempre nuove strategie e azioni per accrescere nei giovani la consapevolezza dei luoghi in cui crescono e in cui imparano ad essere cittadini del mondo".

(ANSA).