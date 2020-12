Covid: 1.891 nuovi casi e 57 morti in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 07 DIC - Sono 1.891, in Emilia-Romagna, i nuovi casi di positività al Covid, scoperti nelle ultime 24 ore facendo 9.865 tamponi, un numero inferiore alla media come in genere avviene nei giorni festivi. Si contano anche 57 nuovi morti, fra loro un uomo di 37 anni in provincia di Parma.

Oltre la metà dei nuovi positivi (1.068) è asintomatico. I casi attivi, comunque, sono in aumento: sono infatti 69.481 ben 1.315 rispetto a ieri. Il 95,6% di loro è in isolamento a casa perché non necessita di cure ospedaliere. E se i ricoverati in terapia intensiva sono due in meno di ieri (239), continua a crescere il numero dei pazienti negli altri reparti Covid, che sono 2.805, 69 in più di ieri.

Le nuove vittime, in maggioranza persone con più di 70 anni, sono 20 a Bologna, dieci a Ravenna, otto a Modena, cinque a Rimini, quattro a Piacenza e Reggio Emilia, tre a Parma e in provincia di Forlì-Cesena. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 6.219. (ANSA).