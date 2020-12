Maserati vince Best Event Awards 2020

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Maserati ha vinto la XVII edizione del concorso Best Event Awards, riconoscimento nel settore degli eventi grazie allo show "MMXX: Time to be Audacious", che lo scorso settembre ha inaugurato una nuova fase nella storia ultracentenaria del Marchio e ha tenuto a battesimo la nuova super sportiva MC20.

"MMXX: Time to be Audacious" è stato premiato anche nelle categorie speciali "Brand Experience" ed "Evento B2C".

L'evento "MMXX: Time to be Audacious" si è tenuto lo scorso 9 settembre ed è stato ideato come un triplo appuntamento: uno show live con 500 spettatori all'Autodromo di Modena, un'esperienza virtuale, e un vero e proprio viaggio nell'identità di Maserati attraverso alcune location di Modena.

La sequenza, quasi cinematografica, ha guidato gli ospiti, sia in autodromo sia attraverso il live streaming, in una nuova visione contemporanea di Maserati, aprendo la strada al momento più alto: la Word Premiere della nuova MC20.