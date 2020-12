F1, Sakhir: Russell "A lavorare nella Mercedes s'impara tanto"

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "E' sicuramente diverso dal solito, in più la pista è complicata. Saremo molto vicini in qualifica e in gara sarà una 'carneficina'. E' bello lavorare con Mercedes, sono i migliori. Sto imparando tante cose, dentro e fuori la macchina. Ho ottenuto buoni tempi, ma non rappresentano quelli reali. La seconda sessione non è stata buona, specialmente quando avevo tanto carburante. Devo lavorare e migliorare l'assetto. Domani è un'altra storia". Così il giovane britannico George Russell ha commentato a Sky Sport l'eccellente performance nelle prime e seconde libere del Gp di Sakhir di F1, in Bahrain. Il sostituto di Lewis Hamilton, con la Mercedes, ha fatto registrare il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove. (ANSA).