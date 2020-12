F1: Sakhir; Hamilton non c'è, e Mercedes domina con Russell

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Lewis Hamilton non c'è, ma il risultato in pista non cambia. George Russell, il 22enne britannico che ha guidato la Mercedes del campione del mondo, è stato infatti il più veloce nella prima sessione di prove libere del gran premio di Sakhir in Bahrein, penultima prova del mondiale 2020. Russell era molto atteso in questo esordio al posto di Hamilton, fermo a causa del covid, e non ha deluso le attese, si è mosso in pista come un veterano, e ha fatto il miglior tempo sul giro in 54"546. Alle sue spalle l'olandese Max Verstappen e Alexander Albon, sulle Red Bull, staccati rispettivamente di 176 e 265 millesimi. Quarto Valtteri Bottas.

Ottavo tempo per la Ferrari di Sebstian Vettel e decimo per quella di Charles Leclerc, in ritardo di 735 e 903 millesimi.

Non è andato benissimo invece l'altro 'nuovo', il 24enne brasiliano Pietro Fittipaldi, nipote dell'ex campione del mondo Emerson, penultimo con la Haas che ha guidato al posto di Romain Grosjean, vittima di un pauroso incidente nel gran premio di domenica scorsa.