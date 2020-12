Auto: Lamborghini festeggia i 30 anni della Diablo

Automobili Lamborghini celebra quest'anno il 30/o anniversario della Diablo, una delle vetture più iconiche nella storia dei suoi modelli supersportivi, commercializzata a partire dal gennaio del 1990. La storia di quella che sarà la Diablo inizia nel 1985, con il nome in codice di Progetto 132, con l'obiettivo di sostituire al vertice della gamma Lamborghini la Countach. La linea è frutto di un progetto di Marcello Gandini poi parzialmente rivisto dal centro stile di Chrysler, diventata, nel frattempo azionista di maggioranza di Automobili Lamborghini.

Conquistando gli appassionati fin dal giorno della presentazione, la Diablo, spiega Lamborghini, "è ufficialmente la vettura di serie più veloce al mondo", capace di una velocità massima di 325 km/h. Realizzata anche in serie speciali o da competizione con motori da 6 litri, è stata la Lamborghini prodotta nel maggior numero di esemplari, con 2903 unità in totale. È rimasta in produzione fino al 2001, quando è stata succeduta dalla Murciélago. (ANSA).