Sanità: più spazi al Rizzoli, palazzina e nuova Oncologia

Una 'palazzina' di quattro piani, realizzata tra collina, sede storica di San Michele in Bosco e blocco ospedaliero, e un piano intero ristrutturato - spazi in totale raggiungono una superficie di oltre tremila metri quadrati - per ospitare l'Area oncologica, il Centro malattie rare, la Reumatologia, ambulatori pre-ricoveri e il Reparto di Osteoncologia, sarcomi dell'osso e dei tessuti molli e terapie innovative. L'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna amplia i propri spazi, grazie a un investimento di 5.700.000 euro, e li presenta alla città "in un momento impegnativo, segnato dall'emergenza coronavirus - ha spiegato il direttore generale Anselmo Campagna in videoconferenza stampa - queste nuove soluzioni ci consentono di ricollocare i servizi e mettere a disposizione dei pazienti locali organizzati in base alle diverse esigenze. Nelle prossime settimane avvieremo attività ambulatoriali, degenze e spazi per assistenza".

Nella nuova struttura ci saranno studi medici, ambulatori e Remuatologia. A Oncologia è stato dedicato un piano ristrutturato, in uno stabile continguo alla 'palazzina' e collegato agli ambulatori. "Una sanità d'eccellenza richiede investimenti costanti e programmazione - ha commentato il presidente della Regione Stefano Bonaccini in videcollegamento - oggi più che mai siamo grati a chi opera nella sanità per il grande impegno per la pandemia".

"L'intervento di ampliamento - ha aggiunto l'assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini - sostenuto anche dalla Regione, amplierà ancora le capacità del Rizzoli, polo d'eccellenza a livello mondiale, sede di interventi e cure all'avanguardia. Ce l'ha ricordato anche la rivista americana 'Newsweek': il Rizzoli è undicesimo al mondo, e primo in Italia, per l'Ortopedia, nella classifica dei migliori ospedali". (ANSA).