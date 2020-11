Scivola in un canale, morto un cacciatore nel Piacentino

(ANSA) - BOLOGNA, 29 NOV - E' scivolato in un canalone e dopo un volo di un centinaio di metri. Un cacciatore di 63 anni è morto nell'Appennino piacentino, a Cerignale, nell'alta Val Trebbia.

Secondo la prima ricostruzione, l'uomo, impegnato in una battuta di caccia, era a bordo del proprio fuoristrada. Dopo aver fatto una manovra di inversione è rimasto bloccato tra fango e arbusti. Così è sceso dall'auto per vedere la situazione ed è scivolato in un ripido canale. I compagni di battuta hanno chiamato i soccorsi. Sono arrivate sul posto quattro squadre del Soccorso Alpino Emilia-Romagna ed una ligure, automedica, ambulanza, carabinieri e vigili del fuoco, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo e recuperare il corpo. (ANSA).