Food for soul, Bottura apre due refettori negli Stati Uniti

(ANSA) - BOLOGNA, 26 NOV - Nel giorno del Ringraziamento, Food for Soul, l'organizzazione non profit fondata da Chef Massimo Bottura e Lara Gilmore, lancia ad Harlem (New York) e San Francisco (California) i primi due refettori statunitensi.

Nonostante la crisi sanitaria internazionale, gli otto già aperti nel mondo hanno continuato le loro attività, prendendosi cura delle persone più vulnerabili.

Collaborando con organizzazioni non profit a livello locale, chef e aziende, Food for Soul si impegna non solo a garantire pasti sani e nutrienti, supportare il benessere della comunità e favorire la sostenibilità del sistema alimentare, ma anche di fornire opportunità di lavoro e formazione in ambito culinario.

"Provate ad immaginare - dice Bottura - una jam session in cui ogni artista suona in armonia con l'altro, creando una magnifica sinfonia in grado di sollevare l'anima. Per noi è esattamente lo stesso: un'opera collaborativa che unisce il lavoro di Food for Soul con quello dei partner per agire subito.

Stiamo costruendo i nostri nuovi refettori ma non possiamo attendere, soprattutto in un momento in cui le comunità hanno bisogno di tutti noi". (ANSA).