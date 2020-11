Incidenti lavoro: cade da piattaforma, grave donna a Forlì

Una donna di 46 anni di origini polacche addetta alle pulizie è stata ricoverata al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena, col codice di massima gravità, a seguito delle ferite riportate in un incidente sul lavoro accaduto in mattinata a Forlì all'interno della cantina sociale Due Ponti. Secondo una prima ricostruzione la donna stava lavorando sopra una piattaforma fissa dotata di camminamento con parapetto quando, per cause ancora da chiarire, è caduta a terra. Un volo di oltre quattro metri che ha procurato alla 46enne diversi gravi traumi. Sono intervenuti sanitari del 118, una volante della polizia e i tecnici della medicina del lavoro per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità.