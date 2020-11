Musica: su Youtube opera lirica Haendel del teatro Piacenza

Sarà trasmessa domenica 15 novembre alle 15.30, sul canale Youtube di OperaStreaming .'Aci, Galatea e Polifemo', opera lirica di Georg Friederich Haendel.

La prima assoluta della nuova produzione della Fondazione Teatri di Piacenza si sarebbe dovuta tenere sabato 31 ottobre al Teatro Municipale. Appuntamento annullato in seguito alle nuove misure di contenimento della pandemia. Nasce così il 'fuori programma' nel palinsesto 2020/2021 del progetto triennale OperaStreaming. Un palco virtuale, inaugurato nell'ottobre 2019, che ospita un un cartellone stagionale di opere realizzate nei principali teatri ed enti di produzione dell'Emilia-Romagna e sostenuto dall'assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Edunova-Università di Modena e Reggio Emilia.

La messa in scena di 'Aci, Galatea e Polifemo' è stata registrata nei giorni scorsi e sarà trasmessa in streaming per preservare il lavoro di ricostruzione storica e edizione critica svolto da Raffele Pe, Luigi Guglielmi e Fabrizio Longo sulla prima versione dell'opera. Scritta a Napoli, nel 1708, da un giovanissimo Haendel, 'Aci, Galatea e Polifemo' è una cantata ispirata al mito narrato da Ovidio nelle Metamorfosi. (ANSA).