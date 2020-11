F1: Turchia; fp3 a Verstappen ma pista scivolosa falsa tempi

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Max Verstappen è stato il più veloce nelle terze libere del gran premio di Turchia, pesantemente condizionate dalle condizioni della pista che la pioggia della notte ha reso molto scivolosa, complice il recentissimo rinnovo dell'asfalto. I piloti si sono molto lamentati per le condizioni del circuito e praticamente hanno girato solo per metà tempo, poi si sono fermati tutti. Oggi Verstappen ha conquistato la palma del migliore con il tempo di 1:48.485 sul giro; ieri pomeriggio nelle fp2, sempre Verstappen con la sua Red Bull aveva fermato il cronometro 1:28.330.

I tempi rilevati dunque hanno un valore relativo. In ogni caso il secondo miglior tempo, a quasi un secondo di distanza dall'olandese, è stato realizzato da Charles Leclerc con la Ferrari. Seguito da Alexander Albon, Esteban Ocon e Lando Norris. Sesto tempo per Sebastian Vettel. Soltanto ottavo Valtteri Bottas, addirittura 18mo Lewis Hamilton che in realtà ha girato pochissimo. La parola ora passa alle qualifiche.

